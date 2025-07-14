Aydın'da Yangın Büyümeden Söndürüldü

Aydın'da Yangın Büyümeden Söndürüldü
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Aydın'ın Çine ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde yerleşim yerine yakın bir mesafede çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Çine ilçesi Doğanyurt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle evlere yakın bölgede bulunan tepede yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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