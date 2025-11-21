Aydın'da Yalnız Yaşayan 65 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen Erdal Soner (65), evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Girne Mahallesi 2114 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 65 yaşındaki Erdal Soner'den komşuları uzun süre haber alamadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, garaj kapısından eve girdi. Yaşlı adam, evin mutfak bölümünde yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Soner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlatırken, Soner'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN