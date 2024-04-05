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Aydın'da Villa İnşaatından 40 Bin TL Değerinde Malzeme Çalındı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir villanın inşaatından yaklaşık 40 bin TL değerinde inşaat malzemesi çalan şahıslar jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı kent genelinde halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuyulu Mahallesi'nde bulunan bir villa inşaatından yaklaşık 40 bin TL değerinde inşaat malzemesi kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Olayla ilgili Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen detaylı araştırmalar sonucunda; hırsızlık olayını N.Ş. ve T.P. isimli şahıslar ile birlikte suça sürüklenen bir çocuğun at arabası ile gerçekleştirerek suça konu malzemeleri de hurdacıya sattıkları tespit edildi. Suç eşyasını satın alan şahıs ile birlikte toplam 4 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, suçta kullanılan at arabası da ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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