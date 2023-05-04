Aydın'da uyuşturucudan 8 şüpheli şahıs tutuklandı

Aydın il genelinde emniyet ve jandarma güçleri tarafından son bir haftada uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 8 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın il genelinde emniyet ve jandarma güçleri tarafından son bir haftada uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 8 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından 17-30 Nisan 2023 tarihleri arasında 109 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyetlerde 123 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 8 şüpheli şahıs adli makamlarca tutukladı. 1 şahsa da adli kontrol tedbiri uygulandı.

Emniyet ve jandarma birimlerince bu zaman diliminde 45,513 gram kubar esrar, 195,07 gram metamfetamin, 31 kök kenevir, 2 bin 22,57 gram shunk, 6 bin 98 adet sentetik hap, 0,48 gram kokain, 4 det sentetik ecza, 0,17 gram eroin, 2 adet tabanca ve 19 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tüm tedbirler kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN