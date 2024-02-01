Aydın'da Uyuşturucu ve Tabanca Ele Geçirildi, Aranan Şahıslar Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir işletmede yapılan aramada uyuşturucu ve tabanca ele geçirilirken, şüpheli hareketlerde bulunan iki aranan şahıs da yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen koordineli faaliyette, Nazilli ilçesinde O.Ö. isimli şüpheli şahsın işletmesinde ve eklerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet tabanca fişeği, bir miktar uyuşturucu madde (esrar) ele geçirildi.

Arama esnasında işletme içerisinde bulunan C.K. isimli şüpheli şahsın "Uyuşturucu İmal ve Ticareti" suçundan (4 Dosya), V.E. isimli şüpheli şahsın da "Askeri Ceza Kanununa Muhalefet" suçundan arandıkları tespit edildi. Şahıslar yakalanırken, C.K. isimli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN