Aydın'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 118 Sentetik Hap ve 2 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Efeler ilçesinde bir ikamette yapılan aramada, 118 adet sentetik hap, 2 adet yivsiz av tüfeği ve tüfeklere ait 2 adet şarjör, 24 bin 600 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Yapılan operasyon neticesinde yakalanan bir şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi. - AYDIN