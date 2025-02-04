Aydın'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da narkotik ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Zehir tacirlerine savaş açan ekipler, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına her geçen gün yenisini ekliyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bir süredir takibe aldıkları N.T. (46) isimli şüpheli şahsı düzenledikleri operasyon ile yakaladı. Şüpheli şahsın evinde yapılan aramalarda, 14 parça halinde 47 gr metamfetamin, 4 parça halinde 46 gr esrar, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet şarjör, suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 400 TL ele geçirildi. Şüpheli N.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN