AKOM saat verdi! İstanbul'a 2 gün boyunca lapa lapa kar yağacak

AKOM saat verdi! Hazırlıkları yapın, İstanbul'da göz gözü görmeyecek
Araç alım satımında yetki doğrulaması uygulaması bugün başladı

Taşıtlar için yeni zorunluluk bugün başladı
Naci Görür, tsunami konusunda iki ilimizi uyardı: Dikkatli olunmalı

Naci Görür, iki ilimizi tsunami konusunda uyardı: Dikkatli olunmalı
Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı

Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı

Aydın'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli'de gerçekleştirilen operasyon sonucunda N.T. isimli şüpheli, 47 gram metamfetamin ve 46 gram esrar ile birlikte tutuklandı. Emniyet güçleri, uyuşturucu madde kullanımını önlemek için mücadelelerine devam ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da narkotik ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Zehir tacirlerine savaş açan ekipler, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına her geçen gün yenisini ekliyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği bir süredir takibe aldıkları N.T. (46) isimli şüpheli şahsı düzenledikleri operasyon ile yakaladı. Şüpheli şahsın evinde yapılan aramalarda, 14 parça halinde 47 gr metamfetamin, 4 parça halinde 46 gr esrar, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet şarjör, suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 400 TL ele geçirildi. Şüpheli N.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Büyük panik sürüyor! Kaçış için ek uçak ve gemi seferleri kondu
img

TOKİ, 50 şehirde ucuza arsa satışına başladı
img

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi

Yaptığı hata aracını 2 ayda bu hale getirdi! Direksiyon bile küflendi
Kış günü sokağa atılan yaşlı çiftin sözleri yürek burktu: Geceleri burada donuyoruz

Fotoğraf dün gece Türkiye'nin turizm kentinde çekildi
Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti

Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Ankara'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Başkent'te büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.