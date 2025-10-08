Aydın'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmada bir şahıs evde uyuşturucu ticareti yaparken yakalanırken, yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Aydin İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte Efeler Meşrutiyet Mahallesi'nde ikamet etmekte olan bir şahsın evinde yapılan aramada ve adreste uyuşturucu madde alışverişi yaptığı esnada yakalandı. Olay yerinde bulunan diğer bir şahısla birlikte 2 kişinin yapılan kaba üst aramasında, 22.34 gram metamfetamin, 2.78 gram kubar esrar, 1 adet bong aparatı, 1 adet greengo çarşaf kağıdı, 3 Adet Cep Telefonu ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanırken, şahıslar Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - AYDIN