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Aydın'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Genç Yakalandı

Aydın'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Genç Yakalandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen genç, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 100 gram metamfetamin ve 185 bin TL nakit para ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen genç, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler, Umurlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan İ.T. ve S.K.'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli şahsın, çok sayıda kişiye uyuşturucu sattığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 100 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 185 bin TL nakit para ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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