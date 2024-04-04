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Aydın'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan ve hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanması amacıyla Çakırbeyli Mahallesinde çalışma gerçekleştirildi. Ekipler, devriye esnasında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek Bulundurmak' suçundan aranan ve hakkında toplam 8 yıl 2 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B. isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Koçarlı Aydın Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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