Aydın'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesi Sazlı Mahallesi'nde "Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak ve Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 2 dosyası bulunan ve hakkında toplam 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.D. isimli aranan şahıs, JASAT ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN