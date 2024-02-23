Aydın'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan ve polise sahte kimlik gösteren şüpheli, Mobil Park Ekibi'nin dikkatinden kaçamadı. Hakkında 3 yıl 8 ay hapis cezası olduğu tespit edilen şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Mobil Park Ekibi, vatandaşın huzuru için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, devriye esnasında Osman Yozgatlı Mahallesi Hakkı Bey Caddesi üzerinde bir ticari taksiyi durdurdu. Taksi içerisinde yolcu konumunda bulunan şahıs, kimlik kontrolü esnasında ekiplere farklı bir kimlik gösterdi. Gösterilen kimliğin farklı bir kişiye ait olduğunu fark eden ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda şüphelinin T.Y. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Yapılan kontrollerde ise şüphelinin üzerinde 1 adet tabanca, 2 adet fişek, 5 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca yapılan sorgulamada şüphelinin Aydın Asliye Ceza İlamat Masasınca "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında toplam 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan T.Y., işlemlerinin yapılması için Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne teslim edildi. - AYDIN