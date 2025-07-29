Aydın'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan 1 işi operasyona yakalandı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (32) isimli şüpheli şahıs Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN