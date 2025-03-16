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Aydın'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.D. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan bir şahsa yönelik çalışma başlatıldı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.D. isimli şüpheli şahıs yapılan detaylı çalışma sonucu Efeler ilçesi Dalama Mahallesi'nde operasyon ile yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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