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Aydın'da Uyuşturucu Satışı Yaparken Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da Uyuşturucu Satışı Yaparken Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
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Nazilli ilçesinde jandarma, araç içerisinde uyuşturucu satışı yapan 24 yaşındaki M.C.K.'yı yakaladı. Yapılan aramalarda 52 gram kubar esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şüpheli, araç içerisinde uyuşturucu satışı yaptığı esnada jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesi Esenköy Mahallesi'nde ikamet eden M.C.K. (24) isimli şüpheli şahıs yapılan çalışma sonucu Nazilli ilçesi Esenköy Mahallesi çıkışı Bozdoğan yolu üzerinde araç içerisinde uyuşturucu madde satışı yaparken yakalandı. Araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan adli aramada 27 adet paketlenmiş satışa hazır şekilde 52 gram Kubar Esrar, 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet cep telefonu ve 2 bin 670 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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