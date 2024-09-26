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Aydın'da Uyuşturucu Satışı Yapan Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da Uyuşturucu Satışı Yapan Şüpheli Tutuklandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde narkotik polislerinin düzenlediği operasyonda, birçok kişiye uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen S.D. isimli şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Emniyet güçleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında birçok kişiye uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da emniyet güçlerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bir çok kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen S.D. isimli şüpheli düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Söke Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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