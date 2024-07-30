Aydın'da Uyuşturucu Satıcısı Firari Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri cezaevi firarisi uyuşturucu satıcısını kovalamaca sonucu yakaladı.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği Ekiplerinin Uyuşturucu Madde Ticaretiyle Mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerin yaptığı son operasyonda Prof. Dr. Muammer Aksoy Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen F.B isimli zehir taciri takibe aldı. Şüpheli şahsın içinde bulunduğu araç Yeşilyurt Mahallesi'nde ekiplerin dur ihtarına uymayarak ara sokaklarda kovamalaca yaşandı. Ekiplerin aracı durdurması sonrası F.B araçtan inip yaya olarak kaçmaya başladı. Nefes kesen kovalamaca sonucu zehir taciri yakalandı. Evinde ve zehir tacirinin üzerinde yapılan adli aramada 30 gram Metamfetamin İsimli uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde geliri olduğu değerlendirilen para ele geçirildi. Ayrıca F.B isimli şahsın cezaevi firarisi olduğu ve çeşitli suçlardan 10 yıl aranmasının bulunduğu tespit edildi. Zehir Taciri F.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından Uyuşturucu Madde Ticaretinden tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN