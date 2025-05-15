Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama

Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 ay yürütülen çalışmalar kapsamında, kent genelinde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 38 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. 30 ekip, 120 personel ve 3 narkotik dedektör köpeğiyle eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 6 kilo 400 gram metamfetamin, 8 bin 700 adet ecstasy hap, 250 gram bonzai, 15 adet sentetik ecza, 20 gram esrar ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Söz konusu uyuşturucularla yakalanan 38 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Operasyonun devamında, tutuklanan şüphelilerle bağlantılı olan kişilere yönelik teknik ve fiziki takip başlatıldı. Operasyonda 9 şüpheli daha "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede 9 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN