Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 51 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 51 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi.