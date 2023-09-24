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Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2 kilo 200 gram esrar, 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar kokain, hassas terazi, uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ile 2 tüfek ele geçirildi.

Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Aramalarda 2 kilo 200 gram esrar, 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar kokain, hassas terazi, uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ile 2 tüfek ele geçirildi.

Operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Aydın Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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