Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 40 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda bir günde 40 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede yapılan operasyonlarda bir günde 40 şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda muhtelif miktarda metamfetamin, 423 gram kubar esrar, 208 kök kenevir bitkisi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı (Bong) ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN