Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 38 şüpheli gözaltına alındı

Aydın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 38 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 10 kilo 550 gram esrar, 102 kök Hint keneviri, 32 tabanca fişeği, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, bir miktar sentetik uyuşturucu ile sentetik hap ele geçirildi.