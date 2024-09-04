Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 33 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli yakalandı, 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli yakalandı, 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın genelinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise muhtelif miktarlarda kubar esrar, 2 bin 102 gram metamfetamin, 80 adet sentetik hap, 3 adet ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 64 adet mühimmat, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edilen yüksek miktarda nakit para ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, bir şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Güvenlik Politika Güncel Suç

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba istifa etti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba istifa etti

 MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

MEB'den yeni düzenleme! Aradığınız öğrenciye artık ulaşılamayacak

 Vaniköy'deki kaçak villa bugün yıkılacak

Vaniköy'deki kaçak villa bugün yıkılacak
Yiğit Bulut'un teğmenlerle ilgili sözleri Metiner'i küplere bindirdi: Senin gibi çöpler yüzünden AK Parti bu halde

Yiğit Bulut'un teğmenlerle ilgili sözleri Metiner'i küplere bindirdi: Senin gibi çöpler yüzünden AK Parti bu halde
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
4 EYLÜL ALTIN FİYATLARI Gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım tam altın kaç TL? Aybüke öğretmen olayı nedir? Şehit Aybüke öğretmen ne zaman öldürüldü? Şenay Aybüke Yalçın kimdir? SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? 4 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! GELİNİM MUTFAKTA 4 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? ROBLOX AÇILDI MI? 4 EYLÜL ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 4 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? 4-5 Eylül Bursa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Osmangazi, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi Yavuz Güney kimdir? Şehit J. Uzm. Çvş Yavuz Güney kaç yaşında, memleketi neresi? 4-5 Eylül Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Alanya, Serik, Kepez elektrik kesintisi 4-5 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Beyşehir, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi
title