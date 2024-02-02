Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 33 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilecek olan operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 33 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda muhtelif miktarda metamfetamin, skunk, esrar, 2 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda hakkında narkotik suçtan aranma kaydı bulunan 3, farklı suçlardan aranan 5 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, haklarında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN