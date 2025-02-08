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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama
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Aydın'ın Efeler, Kuşadası ve Didim ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda gözaltına alınan 3 şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Aydın'ın Efeler, Kuşadası ve Didim ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Narkotik ekipleri Kuşadası, Didim ve Efeler ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlar kapsamında; 12 parça halinde 100 gram metamfetamin maddesi, 28 adet sentetik ecza, 42 parça halinde toplam 45,58 gram daralı esrar marihuana, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin TL para ele geçirdi. Operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan G.T., E.A. ve A.Ç. isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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