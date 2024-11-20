Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 26 Gözaltı

Aydın'da jandarma ekiplerince yürütülen uyuşturucu operasyonlarında bir günde 26 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede jandarma ekiplerince bir gün içerisinde 26 şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda ise muhtelif miktarlarda metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN