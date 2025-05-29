Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 17 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 17 Şüpheli Yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 17 şüpheli yakalanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve kenevir bitkisi ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın il genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar kapsamında 17 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü titiz çalışmalarla dikkat çekiyor. İl genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda hem kullanıcı hem de satıcı konumundaki şüphelilere yönelik etkili adımlar atılıyor. Özellikle gençleri hedef alan zehir tacirlerine göz açtırmayan ekipler, istihbarata dayalı operasyonlarla uyuşturucu madde ticaretini engellemeye yönelik kararlılığını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 17 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda; muhtelif miktarda metamfetamin, 49 Kök kenevir bitkisi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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