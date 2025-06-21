Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 16 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 16 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalanırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Aydın'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan operasyonlarda toplam 16 şüpheli yakalandı. Faaliyet sonucunda muhtelif miktarda kubar esrar ve metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet tabanca, 5 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan, İsrail ile iş birliği yapanlara 'teslim olun' çağrısı

İran'dan 'teslim olun' çağrısı! İslami af vaadettiler
Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var

Savaşta İsrail'i destekleyen ülkenin liderini arayıp gözdağı verdi
Yatakta inleyen babaya şok sözler: B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık

"B.kunda boğul, seni burada ölüme terk ediyorum artık"
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

İsrail'den büyük kaçış! Binlerce kişi soluğu o ülkede aldı
Fenerbahçe'den 5. kez gönderiliyor! Bu kez Süper Lig takımına

Duyanlar hayrete düştü! Fenerbahçe'den 5. kez gönderiliyor
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı

Can pazarı! Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.