Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 16 Şüpheli Tutuklandı
Aydın'da gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında jandarma tarafından gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 305 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Aydın'da geçen ay uyuşturucuyla mücadele kapsamında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 305 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Operasyonlarda 1 kilo 884 gram sentetik uyuşturucu, 3 bin 715 kök Hint keneviri, 55 sentetik uyuşturucu hap ile kubar esrar ele geçirildi.
Şüphelilerden 16'sı tutuklandı.
Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - 3. Sayfa