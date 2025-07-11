Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 14 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 14 Şüpheli Yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda 14 kişi yakalandı ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı, adli süreç devam ediyor.

Aydın'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli yakalanırken, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette 14 şüpheli yakalandı. Faaliyet sonucunda, 495 Kök kenevir, bir miktar Metamfetamin, 23 adet sentetik hap, 1,5 A4 kağıdı ebatında sentetik kannabinoid, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Olaya karışan 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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