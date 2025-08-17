Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 12 Şüpheli Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarınca uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 3 kilo 698 gram kubar esrar, 359 gram kenevir tohumu, 19 kök kenevir bitkisi, 16 adet sentetik hap, 4 gram sıvı amfetamin emdirilmiş tütün ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğü bildirildi. - AYDIN

