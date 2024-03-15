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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Zehir tacirlerine göz açtırmayan ekipler, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren narkotik ekipleri N.B. isimli şüpheli şahsı takibe aldı. Şüphelinin Ilıcabaşı Mahallesi'nde çok sayıda kişiye uyuşturucu madde sattığının tespit edilmesi üzerine ekipler operasyon için düğmeye bastı. N.B.'nin evine operasyon düzenleyen ekipler, gerçekleştirdikleri aramalarda 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan N.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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