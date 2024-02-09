Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Efeler ve Germencik ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu kullandıkları tespit edilen üç şüpheli şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Efeler ve Germencik ilçesinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik faaliyetlere devam ediliyor. Efeler ilçesinde C.Ö. isimli şüpheli şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. O.Z, H.S.E, C.Ö. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN