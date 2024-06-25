Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüphelilerin Üzerinden Uyuşturucu Madde Geçirildi

Aydın'ın Bozdoğan, İncirliova ve Köşk ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen şahısların üzerlerinden uyuşturucu madde geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan, İncirliova ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette; İncirliova ilçesinde Ü.Y. isimli şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan; Ü.Y., R.Y., Ö.Y., O.Ç. ve P.K. isimli şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde de uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, haklarında adli işlem başlatıldı. - AYDIN