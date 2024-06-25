Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüphelilerin Üzerinden Uyuşturucu Madde Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Bozdoğan, İncirliova ve Köşk ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında durumundan şüphelenilen şahısların üzerlerinden uyuşturucu madde geçirildi. İncirliova ilçesinde bir şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirilirken, diğer şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde de uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Aydın'ın Bozdoğan, İncirliova ve Köşk ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen şahısların üzerlerinden uyuşturucu madde geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan, İncirliova ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette; İncirliova ilçesinde Ü.Y. isimli şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan; Ü.Y., R.Y., Ö.Y., O.Ç. ve P.K. isimli şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde de uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, haklarında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İncirliova Jandarma Bozdoğan Aydın Köşk Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title