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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheliler Üzerinde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Aydın'ın İncirliova, Köşk ve Sultanhisar ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen şahısların yapılan üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi. İncirliova ve Sultanhisar ilçesinde B.A., B.D. ve A.E. isimli şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Aydın'ın İncirliova, Köşk ve Sultanhisar ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında durumundan şüphelenilen şahısların yapılan üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın il genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi için jandarma ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, İncirliova, Köşk ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda; İncirliova ve Sultanhisar ilçesinde B.A., B.D. ve A.E. isimli şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

B.A., B.D., A.E., M.A., Y.E., E.O. ile E.C.G. isimli şüpheli şahısların sağlık kuruluşunda yapılan kontrollerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultanhisar İncirliova Jandarma Aydın Köşk Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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