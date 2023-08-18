Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Otomobilde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Aydın'ın Buharkent ilçesinde jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucunda durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde jandarmanın dur ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucunda durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede F.S. idaresindeki bir otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi.

Jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile ekipler arasında kovalamaca başladı.

Ormanlık alana kaçan ve durdurulan otomobilde yapılan aramada 125 gram kubar esrar, 7 gram sentetik uyuşturucu, av tüfeği, 2 kartuş, cep telefonu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.