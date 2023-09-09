Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın'ın Köşk ilçesinde, üzerlerinde uyuşturucu bulunan iki şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yavuzköy Mahallesi'nde bulunan Kanal Kenarı Mevkisi'nde M.P. ile E.Y'yi durdurarak üst arama yaptı. Yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.