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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Evde Büyük Miktarda Madde Ele Geçirildi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan bir operasyonda, bir şüpheli şahsın evinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1430 gram skunk, 260 gram kubar esrar ve 3 adet Bong aparatı bulundu. Şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şüpheli şahsın evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Yeşilyurt Mahallesi'nde O.Z. isimli şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 1430 gram skunk, 260 gram kubar esrar, 3 adet Bong aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nazilli Aydın Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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