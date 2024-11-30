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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 87 gram eroin, 100 sentetik hap ve suçtan elde edilen 13 bin 720 TL ile birlikte bir kişi tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda kapsamında 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. E.Ü (24), M.S. (20) isimli şüpheli şahısların ikametinde yapılan aramada; 87 gram eroin maddesi, 100 adet sentetik hap, 1 adet yivsiz pompalı tüfek, 13 bin 720 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden E.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.S. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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