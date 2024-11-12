Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde narkotik polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekiplerin bir süredir takibinde olan A.Ö.'nün yakalanması için düğmeye basıldı. Ilıcabaşı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla A.Ö. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN