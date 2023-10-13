Haberler ›› 3. Sayfa ›› Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağıyakacık Mahallesi'nde yapılan çalışmada 513 gram kubar esrar ile 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.