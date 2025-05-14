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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı ve 6 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı ve 6 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram 400 gram metamfetamin ile birlikte ecstasy hap, bonzai ve uyuşturucu için kullanılan diğer maddeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda toplam 18 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilogram 400 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından Aydın'da uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 38 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. Yapılan yakalamalar neticesinde, 6 kilo 400 gram metamfetamin maddesi, 8 bin 700 adet ecstasy hap, 250 gram bonzai maddesi, 15 adet sentetik ecza, 20 gram esrar maddesi, 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon süresince uyuşturucu maddelerle yakalanan 9 şahıs ise tutuklanmıştı.

Operasyonun devamında, detaylandırılan çalışmalarda bu şahıslarla beraber hareket eden ve irtibatı bulunan şüpheliler tespit edildi. 6 ay süren çalışmalar sonucunda 30 ekip 120 personel ve 3 Narkotik köpeğinin katılımıyla yapılan operasyon neticesi 9 şahıs daha uyuşturucu madde ticaretinden yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Operasyonun çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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