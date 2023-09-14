Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 85 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 85 gram metamfetamin ve bir uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Şüpheli şahıs tutuklandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.