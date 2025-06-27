Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 8 şüpheli yakalandı ve 16 adet sentetik hap ele geçirildi.
Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 8 şüpheliyi yakaladı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın ilçelerinde uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette 8 şüpheli yakalandı. Faaliyet sonucunda, 16 adet sentetik hap ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa