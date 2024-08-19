Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 8 şüphelinin uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, şüpheliler ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette; S.I., F.A., A.B., A.S., H.Ç., A.S., K.C. ve M.D. isimli şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerle ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN