Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da uyuşturucu kullandığı tespit edilen toplam 8 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kuşadası, Kuyucak, Köşk, İncirliova İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda Kuşadası ilçesinde C.Ç. ve U.İ.T. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca yakalanan C.Ç., U.İ.T., R.B., A.Y., E.D., İ.G., A.Ç. ve F.D. isimli 8 şüphelinin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN