Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltında

Aydın'ın Çine, Efeler, Koçarlı ve Kuşadası ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yürüttüklerini çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre; Çine, Efeler, Koçarlı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen çalışmalarda; C.A., O.A., H.Ç., Ö.Ç., U.İ.T., S.Ş., K.Ç. ve Z.E. isimli şüpheliler gözaltına alındı. 8 şüphelinin sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Öte yandan çalışmalar kapsamında bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanma aparatı da ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN