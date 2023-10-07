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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kişi Gözaltına Alındı

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Aydın'ın Söke ilçesinde uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüslerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol denetimi kapsamında uygulama noktasında 5 yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Narkotik köpekleri 'Tork', 'Buzul' ve 'Veston'un da katıldığı aramada üzerlerinde çeşitli miktarlarda kubar esrar ele geçirilen 8 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüslerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol denetimi kapsamında uygulama noktasında 5 yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.

Narkotik köpekleri "Tork", "Buzul" ve "Veston"un da katıldığı aramada üzerlerinde çeşitli miktarlarda kubar esrar ele geçirilen 8 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Narkotik Aydın Jandarma Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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