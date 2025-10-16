Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 750 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç kovalamaca sonucu durdurulurken, yapılan aramalarda 750 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbarı değerlendirerek bir aracı takibe aldı. Ovaeymir Mahallesi'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Polisin takibi sonucu araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda 750 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, araç sürücüsü G.K. (40) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN