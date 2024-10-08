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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı
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Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu kullanan 7 şüpheliyi yakalayarak adli işlem başlattı. Efeler ve Söke ilçelerinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu kullanan şüpheliler yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

İncirliova, Kuyucak ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda M.H., S.G., U.B., B.A., İ.A., C.Y., M.K. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Efeler ve Söke ilçesinde U.B., A.Ş. isimli şüphelilerden uyuşturucu madde (17 gram esrar ve 25 adet sentetik hap) ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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