Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu kullanan şüpheliler yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

İncirliova, Kuyucak ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda M.H., S.G., U.B., B.A., İ.A., C.Y., M.K. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Efeler ve Söke ilçesinde U.B., A.Ş. isimli şüphelilerden uyuşturucu madde (17 gram esrar ve 25 adet sentetik hap) ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN